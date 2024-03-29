Что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной определят горожане

Площадка на месте взорвавшегося дома на ул Линейной будет развиваться, как общественное пространство. Это продуманное решение, подчеркнула на пресс-конференции вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

— Пока это территория жилой застройки, но мы подали документы на внесение изменений в градостроительные документы и перевод площадки в зеленую зону, — пояснила чиновница.

По ее словам, на этой территории может быть создан сквер или детская площадка — решение будет приниматься жителями.

— Лично я очень трепетно отношусь к этой теме. Жители должны сами предложить, что хотят видеть на данной территории. Возможно, в первую очередь, мы выслушаем тех, кто потерял при обрушении дома родных, — говорит Терешкова. — Мне бы хотелось, чтобы никто не остался недовольным. Но точно могу сказать. что ничего капитального на этой площадке не будет.

Напомним, взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля 2023 года. В результате взрыва обрушилось два подъезда дома. По данным мэрии, с учетом арендаторов в доме проживал 161 человек. Погибли 15 человек. Дом был признан аварийным и не подлежащим восстановлению. Его снос был начат в июне 2023. Правительство региона выделило более 335,5 млн рублей на переселение жильцов. Земельный участок под объектом составляет 713 кв. м.

Новосибирцы в феврале 2023 года создали петицию о создании на данной территории Аллеи Памяти. На момент публикации данного материала свои подписи под петицией поставили 616 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начали судить лжегазовщиков по делу о взрыве дома на Линейной.