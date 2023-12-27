Около кинотеатра «Победа» появится большой подземный зал в Новосибирске

Перед кинотеатром «Победа» на улице Ленина возможно появится большой подземный зал. Там можно будет проводить кинопоказы, концерты и другие мероприятия. Об этом сообщают «Новосибирские новости» с ссылкой на руководителя центра культуры и отдыха «Победа» Веру Алиджанову.

— По задумке архитектора, у пространства будет светопрозрачный потолок, — говорится в сообщении.

На предоставленных чертежах можно увидеть, что подземная капсула находится прямо перед зданием кинотеатра и занимает всю площадь до красной линии.

Строительство объекта обойдётся примерно в 120 млн рублей. Сумма рассчитана без оснащения.

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