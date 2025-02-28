Один из магазинов сети «Светофор» закрыли в Новосибирске

После проверки Роспотребнадзора в Новосибирской области временно перестал принимать покупателей один из магазинов сети «Светофор». Дело в том, что в продуктовом дискаунтере были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

— По результатам проверки в отношении юридического лица и должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, в том числе составлен один протокол о временном запрете деятельности, — сказали в управлении.

Утоняется, что сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили серьезные проблемы с условиями хранения молочной, рыбной и мясной продукции. При этом нарушены не только сами условия, но и рекомендации по отделке таких помещений, а также контроль за температурным режимом в холодильниках.

По причине многочисленных нарушений с продажи сняли более 150 килограммов продукции, утратившей свое качество в результате неправильного хранения. В отношении данного юридического лица, а также сотрудников дискаунтера были возбуждены административные дела, в том числе протокол о временном запрете работы.

Всего по России на конец февраля, по решению Роспотребнадзора, работу приостановили 76 магазинов «Светофора». Сотрудники управления за месяц проверили около 1,4 тыс. торговых точек, изъяв 5,7 тыс. партий небезопасной продукции.

Напомним, еще в середине января 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Роспотребнадзору и Минэкономразвития предоставить в правительство бумаги, необходимые для проведения внеплановых проверок магазинов сети «Светофор». Причина — продажа в сети некачественной и небезопасной продукции.

«Светофор» — сеть супермаркетов-дискаунтеров, основанная в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. По данным 2ГИС сейчас в Новосибирске работает 34 супермаркета «Светофор», а также 9 гипермаркетов сети «Маяк».

Ранее редакция писала о том, что просроченные продукты обнаружили в новосибирских магазинах «Светофор». Специалисты выявили проблемы с содержанием магазинов, хранением инвентаря и учетом.