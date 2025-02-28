Реконструкция трассы «Новосибирск – Кочки – Павлодар» начнется весной 2025

Трасса «Новосибирск – Кочки – Павлодар», наряду с федеральными магистралями в Омскую, Кемеровскую области и Алтай, – ключевая артерия региональной транспортной сети.

Пролегая на 421 км через пять районов, она жизненно важна для множества поселений.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил о планах расширения реконструируемого отрезка до четырех полос, создания семи съездов и четырех площадок для отдыха. Будут возведены два пешеходных моста, а также дополнительная дорога, разгружающая основные потоки и обслуживающая промышленные зоны и населенные пункты.

Для снижения шумового воздействия на местных жителей предусмотрена установка шумозащитных барьеров. Вдоль всего обновленного участка оборудуют современные светодиодные фонари. Реализация проекта разделена на 10 этапов, завершение которых намечено на октябрь 2028 года.

Согласно новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», к 2030 году планируется довести до нормативного состояния не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог, а также 85% дорог опорной сети.