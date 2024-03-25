Работу врачей могут декриминализировать

Согласно инициативе авторов законопроекта, внесенного в Госдуму, действия врачей по лечению пациента предлагается характеризовать как «медпомощь», а не «медуслуга», как это принято сейчас.

Парламентарии уверены, что подобное изменение терминов даст возможность вывести действия врачей из-под закона о защите прав потребителей и частично декриминализировать их работу, так как современная трактовка позволяет привлекать медиков по статье УК России о некачественном выполнении услуг.

Кроме того, законопроект призван повысить престиж работы врачей, несмотря на целый комплекс проблем, которые еще предстоит решить, пишет газета «Известия».

Ранее редакция сообщала, что требования по оснащению медкабинетов подкорректируют по предложению бизнес-омбудсмена.