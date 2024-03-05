Фламинго-найденыш освоился в Новосибирском зоопарке

Найденыша фламинго из Колыванского района удалось снять Анне Новиковой в Новосибирском зоопарке. Она часто снимает животных на видео и выкладывает на свои страницы в соцсетях.

― Наши ветврачи сделали всё, что было необходимо. У него хороший аппетит, и он привыкает к новому дому. Его перевели в павильон, где живут другие фламинго, ― говорится в сообщении Новиковой на YouTube-канале.

Розовый красавец ничем не отличается от остальных своих собратьев на видео. За три месяца фламинго хорошо влился в «коллектив» сородичей в теплом павильоне.

Напомним, что птицу нашли еще в ноябре 2023 года на территории Колыванского района. Красавец отбился от стаи и мог погибнуть с наступлением морозов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский зоопарк рассказал о судьбе розового фламинго, отбившемся от стаи.