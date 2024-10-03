Одна из мощнейших в этом году магнитных бурь накроет Новосибирск

Утром 2 октября астрофизики наблюдали мощную солнечную вспышку.
— Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю, — говорится в заявлении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Следует отметить, что в период с 4 по 5 октября изменения магнитного поля Земли могут принести мощный магнитный шторм или бурю. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головную боль, реже мигрень или тошноту в это время.
Это уже вторая по силе солнечная вспышка за последние 7 лет текущего солнечного цикла. Первая произошла в этом же году в середине мая.
Ранее редакция сообщала о том, что теплую погоду в начале октября принесет антициклон в Новосибирскую область.
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