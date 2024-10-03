Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском

На трассе в Новосибирской области после столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Смертельное ДТП произошло в Коченевском районе поздним вечером 2 октября.

По данным Госавтоинспекции, 41-летний мужчина за рулем Toyota Caldina ехал по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в направлении Новосибирска. На 1391 км трассы он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo. От мощного удара легковушка превратилась в груду железа, шансы выжить у водителя были практически равны нулю.

— В результате произошедшего водитель Toyota скончался до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются,— рассказали в пресс-службе регионального ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель BMW X5 погиб в массовой аварии на федеральной трассе «Иртыш» после лобового столкновения с грузовым Man. После лобового столкновения с вылетевшим на встречку «немцем» грузовик разнес еще в два автомобиля.