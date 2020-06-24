Сбербанк приглашает на интерактивную экскурсию по Музею боевой славы воинов-сибиряков

Сбербанк в преддверии 24 июня, дня проведения Парада Победы в 2020-м году, приглашает всех желающих на интерактивную экскурсию по Музею боевой славы воинов-сибиряков, который расположен в одном из старейших зданий Новосибирска – Доме офицеров.

Сама экскурсия представляет собой видеоролик на Youtube с возможностью поворота изображения на 360 градусов на компьютере, планшете или смартфоне. В ходе экскурсии зрители в сопровождении гида смогут посетить экспозицию, посвященную Великой Отечественной Войне и, в особенности, роли сибирских дивизий в борьбе с фашистскими войсками.