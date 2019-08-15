«Сибтехфарм» рекомендовали дать землю в рамках МИП

На заседании комиссии по масштабным инвестиционным проектам обсуждался вопрос возможности реализации МИПа ООО «Сибтехфарм» (Учредителем компании является ООО «Сибтехарм» — Ред.) «Создание машиностроительного завода пищевого оборудования» на земельном участке площадью 40 941 кв. м с кадастровым номером 54:07:020109:16. Комиссия решила рекомендовать администрации поселка Линево предоставить инвестору участок без торгов для реализации проекта. За проголосовало 15 членов комиссии, 7 воздержались.

ООО «Сибтехарм» работает в сфере пищевой, биофармацевтической, химической и общепромышленной индустрии. Проект компании подразумевает создание на территории ТОСЭР Линево промышленного предприятия, специализирующегося на производстве оборудования для пищевой промышленности. Планируется создание около 30 рабочих мест. Объем инвестиций в проект — 400 млн рублей. При запуске производства в 2021 году инвестор запланировал выход на полную производственную мощность в 2023 году, окончание инвестиционной стадии — в 2023 году. К 2024 году выручка компании от реализации продукции составит 324 млн руб, чистая прибыль — 89 млн.

Фото с сайта ООО «Сибтехарм»