Одного из старейших новосибирских адвокатов задержали сотрудники ФСБ

Поводом для задержания стала информация о том, что 73-летний адвокат якобы требует у своего клиента деньги для передачи их судье Карасуского районного суда, чтобы решить вопрос с прекращением уголовного дела.

Известно, что речь шла о сумме в миллион рублей. Однако во время передачи первого транша в 100 тысяч рублей защитник был задержан.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В настоящее время Кухаренко задержан, но решение о мере пресечения пока не принято, сообщает цифровое издание Om1.ru со ссылкой на источник в коллегии адвокатов.

Следует отметить, что в Карасукском районном суде рассматривается дело его подзащитного Сергея Дулепова о даче взятки эксперту Территориального управления автодорог Новосибирской области (ТУАД) Ольге Тисловой, которая уже признана виновной в получении взятки в размере169 тысяч рублей. За полученные средства она заменяла данные в протоколах испытаний асфальтобетона и корректировала сведения о ремонте автомобильных дорог в регионе.

Ранее редакция сообщала, что инспектор налоговой службы отказался от взятки в 20 млн в Новосибирске.