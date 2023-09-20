В школе под Новосибирском идут обыски: директора подозревают в присвоении денег

Скандал в образовательном учреждении Болотнинского района произошел из-за ученика. Ребенок по учебному плану должен был проходить обучение на дому. Директор школы Валентина Сиволова взяла на себя обязательства педагога надомного обучения, а по факту ни разу не посетила ребенка.

― Директор получала доплату от районной администрации за данный вид деятельности. Всего за прошлый учебный год ей на карту было перечислено 63 тысячи рублей, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

На самом деле ученик спокойно посещал уроки в учреждении и получал образование. Афера вскрылась после прокурорской проверки.