Одной из самых красивых стюардесс мира стала выпускница новосибирского вуза

В столице России на международном конкурсе по выбору самых красивых стюардесс выиграла Юлия Иванова. Она является выпускницей НГУ, а сейчас работает в авиакомпании «Победа». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Финал прошел 10 декабря.

— Огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши пожелания. Спасибо тем, кто был рядом в такой волнительный день. Спасибо тем, кто прошёл этот путь со мной, — написала Юлия в своих соцсетях.

Стоит отметить, что конкурс «Топ стюардесс» за короткое время стал вторым по популярности конкурсом красоты в России. Было подано более 1000 заявок для участия в этом соревновании. В полуфинал прошли только 57 участниц. В финал прошли 30 девушек из более чем 10 авиакомпаний

Ранее редакция сообщала о том, что мисс НГУ-2023 стала Анастасия Данилова.