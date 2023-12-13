СК возбудил уголовное дело после издевательств над ветераном под Новосибирском

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту издевательств и вымогательства в отношении пожилой женщины.

Напомним, об инциденте стало известно 12 декабря, когда в местных чатах села Новокремлевское Коченевского района появилось шокирующее видео. В кадре школьники глумятся над бабушкой, требуют у нее деньги.

― Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц». Два подростка, один из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, совершили противоправные действия в отношении пожилой женщины, а именно, угрожая применением насилия, потребовали у пенсионерки передать им денежные средства, а затем похитили находящиеся дома деньги, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Подростки доставлены в следственный отдел, где с ними работают следователи, проводится комплекс следственных действий. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Второй участник дерзкого налета еще не достиг 14 лет, поэтому его нельзя привлечь к ответственности.

Также Infopro54 стало известно, что преступление было совершено 8 декабря. Из дома пенсионерки школьники вынесли 10 тысяч рублей и потратили их по своему усмотрению.