Шесть высокотехнологичных компаний получили льготное финансирование в Новосибирской области

Высокотехнологичные стартапы Новосибирской области заключили девять кредитных договоров на сумму 1,3 млрд рублей. На сегодняшний день в программе «Взлет – от стартапа до IPO» участвуют шесть компаний, сообщили в региональном Минэкономразвития.

В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день регион занимает 5 место в стране по использованию такой меры поддержки.

По данным Минэкономразвития, одним из получателей поддержки стал исследовательский комплекс центра технологического обеспечения (ООО «ИК ЦТО»). Компания занимается испытаниями материалов и моделированием для энергетической отрасли; авиационной техники и материалов, производит расчеты и моделирование конструктивных элементов для самолетов. Также кредит на развитие бизнеса получил «Новосибирский Научно-Технический Центр». Он создает специализированное программное обеспечение для внедрения на предприятиях энергетической отрасли.

Напомним, госпрограмма программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства под 3% годовых в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» распространена на малые технологические компании (МТК).

Финансовую поддержку до 500 млн рублей могут получить МСП-компании, которые используют при создании продукции технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений: искусственный интеллект, квантовые коммуникации, современные и перспективные сети мобильной связи, развитие водородной энергетики и другие.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые придумали новый материал для микроэлектроники.