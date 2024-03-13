Преступник через 13 лет сдался полиции Новосибирска, устав прятаться

Житель Куйбышева скрывался от правоохранителей почти 13 лет. Теперь он предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 54-летнего жителя города Куйбышева Новосибирской области, — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД по СФО.

Еще в 2011 года мужчину задержали на железнодорожных путях в Барабинске с партией марихуаны массой 282 грамма. Однако преступнику удалось скрыться от суда. Почти 13 лет он прожил нелегалом, не имея возможности работать официально и получать медицинскую помощь. Устав от своей тайной жизни, сибиряк сам явился в полицию и сдался.

— В настоящее время ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что обвиняемый заочно уже осужден к трем годам лишения свободы за квартирную кражу, которую совершил 13 лет назад.

Ранее редакция сообщала о том, что суд над криминальным авторитетом Молодым назначили в Новосибирске.