Минтранс ищет контролера за строительством четвертого моста в Новосибирске

Минтранс региона объявил торги на поиск подрядчика для оказания комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения строительства четвертого моста. Стартовая цена контракта — 82 млн рублей. Срок оказания услуг — до декабря 2025 года. Победитель должен будет оказывать юридическое и финансово-экономическое консультирование заказчика по всем вопросам, возникающим в ходе реализации проекта, в том числе оказывать услуги по сопровождению судебных и досудебных споров.

Ранее консультантом четвертого моста выступала ООО «Холсинка Групп» (Москва). Компания работает под брендом ГЧП.РФ. Она выигрывала два предыдущих тендера на мониторинг за работой подрядчика — ООО «Сибирская концессионная компания» (Входит в ГК «ВИС» — Ред.). В 2021 году на торги была подана всего одна заявка. Стоимость контракта составляла 77 млн рублей.

Напомним, в ноябре стало известно, что четвертый мост в Новосибирске не будет сдан до конца 2023 года. В итоге в публичную плоскость вышли проблемы, которые возникли в связи с финансированием строительства объекта. Пресс-служба ГК «ВИС» сообщила, что остановили строительство моста из-за того, что область не перечисляет средства, выделенные на эти работы по федеральному гранту. В Минстране с ответ заявили, что вопрос об исполнении обязательств ООО «Сибирская концессионная компания», предусмотренных концессионным соглашением о строительстве четвертого моста в Новосибирске, будет решаться в судебном порядке.

Вопрос остановки строительства объекта депутаты подняли на ноябрьской сессии регионального парламента. Волнения успокоил губернатор, сообщив, что правительство решило занять жесткую позицию по некоторым стройкам в Новосибирске. В том числе по четвертому мосту через Обь. После этого ГК «Вис» сообщила, что продолжает строить четвертый мост в Новосибирске за свой счет.

Ранее редакция сообщала о том, что трафик через четвертый мост должен составлять 68 тысяч автомобилей в сутки, чтобы область не платила концессионеру из бюджета.