В Томске создадут кластер микроэлектроники и беспилотных технологий

В Томской области при поддержке Совета Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации планируется создание кластера микроэлектроники и беспилотных технологий. Эта информация была озвучена сегодня в ходе отраслевого совещания, в котором приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, присутствовавшая на совещании, рассказала, что все юридические формальности, связанные с запуском проекта, будут завершены к 1 сентября 2025 года. В состав кластера войдут ведущие предприятия, научно-исследовательские институты и стартапы, активно занимающиеся реализацией высокотехнологичных проектов.

Антон Алиханов отметил, что создание кластера в Томской области необходимо из-за специфики работы крупных предприятий региона.

— Держим руку на пульсе, к 1 сентября подготовим дорожную карту с планом мероприятий по запуску кластера, — передаёт слова Андрей Яцкин издание «Коммерсант».

По информации, предоставленной правительством Томской области, производство электронных изделий в регионе в прошлом году продемонстрировало впечатляющий рост на 20% по сравнению с предыдущим годом. Объем отгруженной высокотехнологичной продукции превысил 26 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем в 2023-м.

В области научных исследований и разработок томские компании вложили 4,27 миллиарда рублей, что на 38,5% больше, чем в 2023 году. Особенно значительные инвестиции были направлены на производство компьютеров и электронных устройств — 1,5 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в НГТУ НЭТИ будут обучать операторов БПЛА. Программа поможет освоить навыки сбора, обработки и контроля состояния различных объектов с помощью беспилотников.