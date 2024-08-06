Ограничение движение ввели в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска

В Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска временно ограничено движение транспортных средств.

До 8 августа будет сужен парковочный карман вдоль проезжей части улицы Пархоменко в районе дома № 15. Ограничение связано с ремонтными работами на водопроводе.

– По 16 августа на 3 метра сужается проезжая часть ул. Лескова в районе здания № 17, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Это связано с ремонтными работами на теплотрассе.

Водителям следует быть внимательными, руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать ПДД.

Ранее редакция сообщала о том, что сужена проезжая часть улицы Некрасова в Новосибирске.