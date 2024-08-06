С 30 августа улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной

В Новосибирске улицу Ленина перекроют для автомобилистов. С 26 августа по 1 сентября в городе пройдет фестиваль «ТехноАрт» и площадь перед кинотеатром «Победа» станет его основной площадкой, сообщили в Новосибирском областном инновационном фонде.

— С пятницы (30 августа) по воскресенье (1 сентября) для удобства зрителей улица Ленина станет пешеходной, а к фестивалю присоединятся специальные музыкальные гости – Александр Пушной и Тося Чайкина, а также секретный хедлайнер, который будет объявлен позже, — рассказали организаторы.

Каждый день фестиваля будет посвящен одному виду искусства: архитектуре, театру, фотографии, литературе, музыке, кино и танцу. Отмечается, что фестиваль является культурной программой форума «Технопром».

—«ТехноАрт» не случайно проходит в дни проведения форума технологического развития «Технопром», в котором, по скромным прогнозам, примут участие более 15 000 человек. Среди них губернаторы и министры регионов России, ученые, представители вузов и бизнеса, иностранные гости. Подобно «Технопрому», «ТехноАрт» сможет стать полем для создания новых инфраструктурных проектов, теперь с участием не только науки, бизнеса и государства, но и креативных индустрий, — рассказала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Напомним, международный форум технологического развития Технопром проводится в Новосибирске с 27 по 30 августа. В этом году он проходит в Новосибирской области в 11-й раз. Свое участие в форуме подтвердили более 20 стран. Среди них — страны БРИКС и АСЕАН (ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай, Мали, Вьетнам, Филиппины и др.). В 2024 году у форума 12 мероприятий-спутников. Их проведение началось в июле и продлится до ноября. Среди них: V Национальный форум трансфера технологий, IV Большая математическая мастерская, III Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний», Слёт передовых инженерных школ, Международный форум сотрудничества Россия-Африка «Образование. Бизнес. Культура — 2024» и др.

Ранее редакция рассказывала, что на совместном заседании комиссий по общественным пространствам и транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства было представлено несколько проектов пешеходной зоны улицы Ленина. Доработанный вариант будет вынесен на обсуждение горожан.