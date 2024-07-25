Сужена проезжая часть улицы Некрасова в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска введены временные ограничения для движения транспорта.

С 24 июля по 5 августа проезжая часть улицы Некрасова возле дома № 45 будет сужена на 7 метров.

– Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассе, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Водителям следует быть предельно внимательными на дороге, всегда обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что новые ограничения движения появились в Центральном округе Новосибирска. Ограничение затронут две улицы.