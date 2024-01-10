Полки с бесплатными продуктами для пенсионеров могут появиться в магазинах страны

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму законопроект о создании в магазинах специальных социальных полок с продуктами для пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан, передает газета «Известия».

Согласно документу, инициаторы проекта указывают на то, что в нашей стране все еще остается острой проблема нерационального использования продуктов, и, ссылаясь на сведения Росстата, они заявляют, что преимущественно в отходы отправляются товары первой необходимости, такие как зерновые продукты, молочные и овощи. При этом в общей сложности отходами становятся до трети всех продуктов.

Таким образом, чтобы мотивировать бизнес создавать социальные полки, депутаты предлагают изменить Налоговый кодекс. В соответствии с изменениями, поднимется лимит расходов на благотворительность с 1% до 5% от выручки.

По словам лидера фракции Сергея Миронова, на основании действующего закона, сейчас утилизация выгоднее бесплатной раздачи, так как компаниям необходимо платить НДС в случае, когда продуктов раздается крайне много.

Ранее редакция сообщала, что магазины смогут бесплатно раздавать продукты, у которых истекает срок годности.