В Новосибирске за пять лет планируется расселить 499 ветхих многоквартирных домов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев считает вопрос расселения аварийного жилищного фонда для города одним из самых актуальных и социально значимых.

В связи с этим продолжается активная работа по расселению аварийного жилья в Новосибирске путем применения различных механизмов:

– утверждена новая муниципальная программа по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, в нее вошли 293 многоквартирных дома, которые планируется расселить, в том числе за счет средств федерального бюджета;

– в 2024 году запланировано приступить к расселению 20 аварийных домов за счет средств городского бюджета;

– уже заключены договоры комплексного развития территорий, в рамках которых предусмотрено расселение 44 аварийных домов силами застройщиков.

По словам заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева, осуществление программы расселения 499 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января текущего года будет происходить в течение пяти лет за счет средств федерального бюджета и в рамках проекта комплексного развития территорий.

— Плюс вовлекаем средства, поступившие в городской бюджет от проданных территорий, — добавил Алексей Кондратьев.

Кроме того, все дома, в которых по разным причинам вводился режим ЧС, включены в утвержденную муниципальную программу. Таким образом, работы по дому № 10 в 1-м переулке Пархоменко развернуты силами муниципалитета, так как здание находилось в критическом состоянии. В настоящее время его расселение практически закончено. Дом № 8 в 1-м переулке Пархоменко будет расселен за счет средств, полученных из областного бюджета.

Вопросы по данным объектам будут решены до начала отопительного сезона, заключил Алексей Кондратьев.