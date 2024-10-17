Ограничение на движение авто вводится на нескольких улицах Новосибирска

В Центральном округе и Октябрьском районе введены временные ограничения на движение транспортных средств.
— С 16 по 18 октября на 5 метров сужается проезжая часть улицы Владимировской в районе жилого дома № 5, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» ремонта водопровода.
С 16 по 31 октября на улице Обской в районе дома № 50/2 будет ограничено движение транспорта. Проезжую часть сузят на 8 метров.
Ограничение из-за ремонтных работ на теплотрассе ООО «НТСК».
Водители должны быть очень внимательными на дороге, обращать внимание на дорожные знаки, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии назвали сроки открытия движения на двух ремонтируемых мостах.
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