Ограничение на движение авто вводится на нескольких улицах Новосибирска

В Центральном округе и Октябрьском районе введены временные ограничения на движение транспортных средств.

— С 16 по 18 октября на 5 метров сужается проезжая часть улицы Владимировской в районе жилого дома № 5, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» ремонта водопровода.

С 16 по 31 октября на улице Обской в районе дома № 50/2 будет ограничено движение транспорта. Проезжую часть сузят на 8 метров.

Ограничение из-за ремонтных работ на теплотрассе ООО «НТСК».

Водители должны быть очень внимательными на дороге, обращать внимание на дорожные знаки, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии назвали сроки открытия движения на двух ремонтируемых мостах.