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Как распознать абьюзера и что делать с таким поведением?

  • 17/10/2024, 11:54
Как распознать абьюзера и что делать с таким поведением?
Абьюзер – это человек, проявляющий насилие по отношению к своему партнеру. Такая проблема в отношениях встречается достаточно часто

Причем насилие может быть не только физическим, но и психологическим и даже материальным. В роли тирана обычно выступает мужчина, но бывают и исключения. Дословно абьюз означает «жесткое обращение», не менее часто используется трактовка «злоупотребление».

По каким признакам можно распознать абьюз?

К основным признакам абьюза причисляют:

  • грубость по отношению к тем, кто слабее;
  • пренебрежение чувствами, просьбами и желаниями партнера;
  • частую критику;
  • изоляцию от других людей;
  • пренебрежение личными границами;
  • постоянные допросы и тотальный контроль;
  • рукоприкладство;
  • убеждения в безграничной любви.

Абьюз – это нередко моральное давление в сочетании с физическим насилием. Один из партнеров оказывается в роли жертвы. Урон, причиняемый абьюзером может иметь и психологическую, и физическую форму. Второй распознать легче, моральные воздействия труднее поддаются выявлению, все потому, что тиран формирует иллюзию своей абсолютной невиновности. Он умело манипулирует чувствами партнера, заставляя его ощущать себя виноватым.

На заметку! Примечательно, что определить абьюзера не всегда легко. В общении с окружающими такие люди нередко проявляют тактичность, галантность внимательность. Со своими жертвами они ведут себя совсем по-другому, используя приемы унижения, давления, превращая жизнь в сплошное мучение.

Мужской и женский абьюз

Абьюзивные отношения встречаются не только между партнерами. Иногда они возникают в среде друзей и коллег, между родителями и детьми. Но чаще именно в парах.

Главное отличие женского абьюза от мужского заключается в том, что он базируется на психологическом давлении. Представители сильного пола редко обращаются в связи с этим за профессиональной помощью. Женский абьюз может включать в себя унижения партнера, тотальный контроль. Что касается физического воздействия, то дамы предпочитают пользоваться скрытыми методами. Некоторые женщины способы ударить скалкой или уронить что-то тяжелое на ногу партнеру, но чаще они манипулируют его чувствами. Абьюз со стороны женщин более скрытый и изощренный. Им нравится пользоваться такими приемами как сарказм, игнорирование. А еще дамы пускают в ход слезы как действенный инструмент манипуляции.

Мужской абьюз в большинстве случаев состоит из прямых угроз и унижений с оскорблениями. Представители сильного пола пользуются своей физической силой, причем не всегда напрямую, чтобы запугать партнершу.

Также может присутствовать контроль материальных благ, лишение второй половинки доступа к деньгам. Иногда имеет место социальная изоляция, когда один из партнеров ограничивает второго в общении с друзьями и родственниками.

Реально ли исправить абьюзера или люди не меняются?

Практическая психология говорит о том, что люди, которым свойственно абьюзивное поведение редко меняются. Более того, они пребывают в уверенности, что с ними все в порядке и проблемы кроются в окружающих. Изменить эту установку очень сложно, но при помощи психотерапии возможно. Хотя абьюзеров трудно уговорить обратиться за профессиональной помощью. Но зачастую это единственный способ спасти отношения.

Абьюз – вещь, которую нужно пресекать. Такое поведение означает систематическое давление, угрозы, подавление воли другого человека и оно неприемлемо.

Для решения проблемы требуется ее осознание, чему способствует страх потери любимого человека.

Как вести себя в абьюзивных отношениях – можно ли покинуть абьюзера?

Жизнь с абьюзером вещь сложная, как и выход из таких отношений. Тираны умело подавляют волю своих жертв, вынуждая их ощущать свою зависимость. Они заставляют партнера верить, что тот не сможет без своего спутника. Зачастую ситуацию осложняет материальная зависимость, наличие у пары детей. Надеяться на то, что сложившееся положение дел изменится само по себе бессмысленно.

Важно найти в себе смелость для совершения действий, направленных на исправление ситуации. На эту тему стоит поговорить с кем-то из близкого окружения, а еще лучше с психологом. Они помогут в преодолении затяжного стресса, дадут нужные рекомендации, окажут поддержку при уходе.

Необходимо свести к минимуму контакты с тираном. Тем, кто проживает вместе, рекомендуется разъехаться. Игнорируйте звонки и сообщения. При встречах желательно, чтобы поблизости находились другие люди. Только полное прекращение общения способно избавить от давления и ускорить восстановление от стресса.

Если не хватает решимости уйти, обращайтесь за профессиональной психологической помощью. Расставание с тираном это всегда непросто, ведь он будет стараться удержать жертву.

Источник фото: Freepik.com / Автор — freepik

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сибирь Россия психология отношения Новосибирск абьюзер


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