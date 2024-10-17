Как распознать абьюзера и что делать с таким поведением?

Причем насилие может быть не только физическим, но и психологическим и даже материальным. В роли тирана обычно выступает мужчина, но бывают и исключения. Дословно абьюз означает «жесткое обращение», не менее часто используется трактовка «злоупотребление».
К основным признакам абьюза причисляют:
Абьюз – это нередко моральное давление в сочетании с физическим насилием. Один из партнеров оказывается в роли жертвы. Урон, причиняемый абьюзером может иметь и психологическую, и физическую форму. Второй распознать легче, моральные воздействия труднее поддаются выявлению, все потому, что тиран формирует иллюзию своей абсолютной невиновности. Он умело манипулирует чувствами партнера, заставляя его ощущать себя виноватым.
На заметку! Примечательно, что определить абьюзера не всегда легко. В общении с окружающими такие люди нередко проявляют тактичность, галантность внимательность. Со своими жертвами они ведут себя совсем по-другому, используя приемы унижения, давления, превращая жизнь в сплошное мучение.
Абьюзивные отношения встречаются не только между партнерами. Иногда они возникают в среде друзей и коллег, между родителями и детьми. Но чаще именно в парах.
Мужской абьюз в большинстве случаев состоит из прямых угроз и унижений с оскорблениями. Представители сильного пола пользуются своей физической силой, причем не всегда напрямую, чтобы запугать партнершу.
Также может присутствовать контроль материальных благ, лишение второй половинки доступа к деньгам. Иногда имеет место социальная изоляция, когда один из партнеров ограничивает второго в общении с друзьями и родственниками.
Практическая психология говорит о том, что люди, которым свойственно абьюзивное поведение редко меняются. Более того, они пребывают в уверенности, что с ними все в порядке и проблемы кроются в окружающих. Изменить эту установку очень сложно, но при помощи психотерапии возможно. Хотя абьюзеров трудно уговорить обратиться за профессиональной помощью. Но зачастую это единственный способ спасти отношения.
Абьюз – вещь, которую нужно пресекать. Такое поведение означает систематическое давление, угрозы, подавление воли другого человека и оно неприемлемо.
Жизнь с абьюзером вещь сложная, как и выход из таких отношений. Тираны умело подавляют волю своих жертв, вынуждая их ощущать свою зависимость. Они заставляют партнера верить, что тот не сможет без своего спутника. Зачастую ситуацию осложняет материальная зависимость, наличие у пары детей. Надеяться на то, что сложившееся положение дел изменится само по себе бессмысленно.
Важно найти в себе смелость для совершения действий, направленных на исправление ситуации. На эту тему стоит поговорить с кем-то из близкого окружения, а еще лучше с психологом. Они помогут в преодолении затяжного стресса, дадут нужные рекомендации, окажут поддержку при уходе.
Необходимо свести к минимуму контакты с тираном. Тем, кто проживает вместе, рекомендуется разъехаться. Игнорируйте звонки и сообщения. При встречах желательно, чтобы поблизости находились другие люди. Только полное прекращение общения способно избавить от давления и ускорить восстановление от стресса.
Если не хватает решимости уйти, обращайтесь за профессиональной психологической помощью. Расставание с тираном это всегда непросто, ведь он будет стараться удержать жертву.
Источник фото: Freepik.com / Автор — freepik
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