В Новосибирской области трудоустроенных инвалидов стало больше

6 августа на пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов осветил ключевые направления работы по созданию доступной среды для граждан с ограниченными возможностями.

По его словам, в регионе проживает около 200 тысяч инвалидов, из которых 64,2 тысячи находятся в трудоспособном возрасте. По его словам, наблюдается положительная динамика в увеличении доли трудоустроенных инвалидов: с 24,5% в 2021 году до 35,4% в текущем году, включая участников специальной военной операции, имеющих проблемы со здоровьем. Наиболее популярные отрасли для трудоустройства инвалидов – оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, обрабатывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство, образование и строительство.

Основная цель работы по формированию безбарьерной среды – обеспечить плавный и последовательный путь для каждого инвалида: от установления инвалидности до реабилитации, переобучения и успешного трудоустройства. Среди реализуемых проектов – программы реабилитации и абилитации (включая сертификаты для участников СВО), социализация детей и взрослых с инвалидностью, услуги ранней помощи детям на дому, а также успешные практики сопровождаемого проживания, направленные на развитие навыков самостоятельной жизни у людей с ментальными особенностями. Все эти вопросы решаются комплексно, в рамках утвержденной «дорожной карты», с участием различных органов исполнительной власти Новосибирской области и общественных организаций.

Эффективным инструментом стал проект «Успешный старт», ориентированный на временную занятость молодых инвалидов и развитие их личностных и профессиональных качеств. Для участников организуются тренинги по трудовой дисциплине, коммуникациям и адаптации на рабочем месте. Также востребован пилотный проект по соцзаказу в сфере занятости инвалидов, позволяющий соискателям самостоятельно выбирать организацию для помощи в трудоустройстве. Активно применяется принцип «равный равному» для индивидуальной поддержки инвалидов.

В регионе создана система краткосрочного обучения, позволяющая инвалидам, включая участников СВО, осваивать востребованные профессии (графический дизайнер, оператор ЭВМ, бухгалтер, специалист по охране труда и др.) в рамках нацпроекта «Кадры» и областной программы «Содействие занятости».