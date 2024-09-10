Огромная пробка образовалась из-за ДТП на мосту в Новосибирске

Утром 10 сентября на Октябрьском мосту в Новосибирске образовалась длинная пробка в сторону правого берега. По информации от пользователей сервиса 2GIS, причиной затора стало ДТП, в котором столкнулись две иномарки в левом ряду.
Очевидцы сообщают, что пробка растянулась на расстояние более километра.
На момент публикации ситуация на дорогах города сервис оценивается в 5 баллов. Кроме того, затруднено движение на улице Большевистской, где также затруднено движение транспорта.
Также сложно проехать по правому берегу реки, где находятся улицы Большевистская, Кирова, Бориса Богаткова и другие.
Ранее редакция сообщала о том, что огромная пробка сковала Бердское шоссе под Новосибирском.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru