Кипяток затопил подъезд многоэтажки Новосибирска

В многоэтажном доме на улице Виталия Потылицына в Новосибирске произошёл прорыв трубы в квартире на первом этаже, в результате чего подъезд оказался затоплен кипятком.
Очевидцы рассказали, что горячая вода начала стекать через балкон и вылилась в подъезд. Через несколько часов после происшествия в доме были отключены горячая вода и отопление, предположительно, на сутки. Точный срок восстановления водоснабжения и отопления пока неизвестен.
На предоставленном пабликом «Новосибирск с огоньком» видео можно увидеть, как кипяток бурным потоком течет к выходной двери, а ведь подъезд заволокло паром.
Ранее редакция сообщала о том, что кипяток из теплотрассы до +25 градусов прогрел речку в Академгородке.
Источник фото: Новосибирск с огоньком
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