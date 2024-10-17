Кипяток затопил подъезд многоэтажки Новосибирска

В многоэтажном доме на улице Виталия Потылицына в Новосибирске произошёл прорыв трубы в квартире на первом этаже, в результате чего подъезд оказался затоплен кипятком.

Очевидцы рассказали, что горячая вода начала стекать через балкон и вылилась в подъезд. Через несколько часов после происшествия в доме были отключены горячая вода и отопление, предположительно, на сутки. Точный срок восстановления водоснабжения и отопления пока неизвестен.

На предоставленном пабликом «Новосибирск с огоньком» видео можно увидеть, как кипяток бурным потоком течет к выходной двери, а ведь подъезд заволокло паром.

Ранее редакция сообщала о том, что кипяток из теплотрассы до +25 градусов прогрел речку в Академгородке.