Более 70% новосибирцев покупают одежду на маркетплейсах

Маркетплейсы продолжают развиваться и завоёвывают все больше аудитории. Согласно данным, предоставленным Центром аналитики и исследований МТС AdTech (входит в цифровую систему МТС), большинство сибиряков, в том числе и жителей Новосибирской области предпочитают покупать одежду онлайн. Об этом рассказали 74% опрошенных. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 63%. Еще 13% сибиряков приобретают одежду в магазинах масс-маркета, а покупки в люксовом сегменте и секонд-хендах совершают по 1% респондентов.

Стоит отметить, что опрос показал устойчивую популярность вещевых рынков. 11% сибиряков уверены, что именно здесь можно найти одежду подходящего размера и фасона. Их привлекает возможность оценить качество вещей на ощупь и примерить их, а также вероятность снизить цену, поторговавшись с продавцом.

По словам коммерческого директора МТС AdTech Артема Пуликова, беби-бумеры (1946–1964) чаще остальных возрастных категорий пользуются маркетплейсами. Поколение Х (1965–1980) формировалось в расцвет вещевых рынков, им привычно покупать вещи именно там. При этом данная аудитория активно пользуется интернетом и потенциально может перейти к онлайн-покупкам на маркетплейсах. Зумеры (1996–2010) отдают предпочтение масс-маркету, так как не обладают достаточным доходом для люксовых брендов.

— Однако, аудитории разных площадок всё чаще пересекаются, и возникает необходимость точного таргетинга с учётом не только социально-демографического портрета, но и покупательских паттернов, поэтому мы видим на рынке фешн растущий спрос на данные Big Data, — добавляет Артем Пуликов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы едят фастфуд реже других россиян.