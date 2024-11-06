35 ёлочных базаров откроются в Новосибирске

В Новосибирске с 1 декабря предприниматели развернут торговлю ёлками. Купить главное украшение Нового года можно будет на 35 площадках города.

Так, например, на правом берегу это можно будет сделать на улицах Дуси Ковальчук и Бориса Богаткова.

На левобережье ёлки будут продавать улицах Громова и Комсомольская.

— Также елочные базары будут размещаться на территориях, находящихся в собственности третьих лиц, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Найти ближайший ёлочный базар можно здесь.

В прошлом году в городе работало 30 базаров, где продавался символ Нового года.

Напомним, в этом году стоимость живых ёлок в России может вырасти на 10–20 процентов. Если в прошлом году праздничное дерево можно было приобрести в среднем по 1000 рублей за метр, то в этом цена может составить 1200–1500 рублей за такой же размер. Впрочем, в прошлом году в Новосибирске можно было купить пихты из Польши за 15 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря.