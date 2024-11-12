Спрос на искусственные ели в Новосибирске упал почти на треть

За прошедший год искусственная ель в Новосибирске подорожала более чем на 16%, и ее медианная цена составила 4327 рубля. Приобретать такие деревья в городе стали значительно реже, количество покупок снизилось на 28%. Такое исследование провели аналитики «Чек Индекс» в ответ на запрос Infopro54. Сравнивали специалисты период за 1 октября – 7 ноября 2024 и 2023 годов. При этом учитывались показатели, как онлайн, так и офлайн продаж, сетевых и несетевых магазинов.

Отметим, что в нашем регионе медианная цена на искусственное дерево почти на тысячу выше, чем средняя по России. Такая покупка в среднем по стране обойдется в 3422 руб., что на 27% выше, чем годом ранее. Количество покупок при этом тоже снизилось — на 33%.

— В продажах новогодней атрибутики в октябре-ноябре, как правило, большую роль играет сезонно-погодная волатильность, связанная с устойчивым снежным покровом на большей территории страны, — отметили аналитики. — В этом году, ввиду отсутствия снега и более теплой осени, закономерно объем покупок ниже. Кроме того, продажи не смогли поддержать и короткие ноябрьские выходные (всего 2 дня).

Заметили специалисты и тот факт, что ввиду отложенного спроса, оживление елочного рынка началось лишь в ноябре. В частности, за первые 7 дней месяца, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число покупок искусственных елей оказалось на 11% выше, но и цена подросла, до уровня 4450 рублей, на 15% выше уровня прошлого года.

Сейчас россияне выбирают преимущественно длинные и качественные ели, более богатые новогодние убранства, что в том числе отражается в среднем ценнике. К декабрю, на фоне предновогоднего ажиотажа, традиционно больше станет покупок более массового, низкого ценового сегмента.

Ранее редакция сообщала о том, что натуральные новогодние ёлки в России подорожают на 10-20 процентов. Если прошлой зимой праздничное дерево можно было купить в среднем за 1000 рублей за метр, то в этом году метр хвойной красавицы обойдётся в 1200-1500 рублей.