В Новосибирской области количество онлайн-покупок за год выросло на 75%

По итогам 2024 года общий оборот онлайн-платежей в регионе вырос на 45% в годовом выражении, их количество увеличилось на 75%, а средний чек составил 1 731 рубль, что на 17% меньше, чем в 2023 году. Об этом Infopro54 рассказали аналитики ЮKassa.

Самый большой прирост показали небольшие магазины с оборотом до 1 млн. рублей в месяц. В этом сегменте оборот платежей за год увеличился на 76%, количество оплат — на 66%, а средний чек составил 1 901 рубль (+6%). Оборот средних площадок (до 15 млн рублей в месяц) вырос на 42%, количество платежей — на 43%, а средний чек почти не изменился (-1%) и составил 1 735 рублей. В крупных магазинах оборот увеличился на 25%. Интересно, что здесь оплат стало на 71% больше, а вот средний чек снизился сразу на 27% и составил 1 098 рублей.

— Хотя маркетплейсы по-прежнему доминируют на рынке и формируют значительную часть российского e-commerce, самостоятельные интернет-магазины тоже продолжают активно развиваться. Покупатели готовы платить больше за уникальный товар или персонализированный сервис и идут за этим на небольшие площадки, — говорит коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин.

Чаще всего новосибирцы покупают онлайн одежду и товары для дома. В этой категории оборот онлайн-магазинов одежды для мужчин и женщин вырос в Новосибирской области на 18%, число платежей увеличилось на 30%, а средний чек снизился на 9%, до 10 489 рублей.

Большой популярностью пользуется одежда для активного отдыха и спорта. Здесь обороты стали на 59% больше, количество оплат увеличилось на 68%, при этом средний чек сократился на 6% и составил 12 322 рубля.

Оборот онлайн-платежей в магазинах косметики и парфюмерии за год увеличился на 30%, а количество оплат — всего на 2%. Средний чек при этом составил 7 574 рубля (+27%). В категории подарков и сувениров оборот и число платежей выросли на 20% и 54% соответственно, а средний чек снизился на 22%, до 1 743 рублей. Обороты платежей за игрушки и детские товары возросли на 24%, число оплат — на 18%, а средний чек сократился на 6%, до 4 390 рублей.

В категории «мебель, предметы интерьера и бытовые принадлежности» оборот вырос на 16%, количество платежей — на 11%, а средний чек — на 4%, до 9 108 рублей.

Вырос оборот и в категории БАДов и спортивного питания. Общий прирост здесь составил 68%, количество платежей выросло на 47%, а средний чек — на 14%, до 6 965 рублей.

Напомним, эксперты рынка e-commerse рекомендуют селлерам развивать свои интернет-сайты и бренды, так как собственный трафик будет дешевле и устойчивее, чем внутренний трафик маркетплейса и блогерский трафик.

Ранее редакция сообщала о том, что средний срок жизни селлера на маркетплейсе не превышает полугода.