S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Алма-Ату и Астану

S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Астану и Алма-Ату. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Самолеты в эти два города Казахстана будут летать дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Примерное время в пути в Астану составит 2 часа, в Алма-Ату — 2,5 часа.

Стоимость билетов до Астаны начинается от 8 595 рублей. В Алма-Ату — от 10 705 рублей.

Первые полеты начнутся с 24 мая и будут выполняться на лайнерах Airbus A320.

Ранее редакция сообщала о том, что «Аэрофлот» разрешил перевозить упитанных животных в пассажирском кресле самолета. Пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. Размещать переноски можно будет только на креслах у иллюминатора. Но за комфортный полет питомца придется заплатить по тарифу обычного пассажира.