Новосибирская область хочет наладить прямые поставки фруктов из Узбекистана

Задачей транспортно-логистического комплекса Новосибирской области является развитие южного направления. Об этом в рамках рабочей встречи с членами Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) заявил губернатор региона Андрей Травников.

— Во время командировки в Термез мы услышали, что значительная часть овощей и фруктов идёт, в том числе, через Москву, и наша задача — всё «завернуть» через Новосибирск, — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, в ходе визита в Узбекистан в сентябре губернатор заявил о готовности организовать встречные потоки сельхозпродукции, учитывая специфику производства, в ответ на регулярно поступающие из солнечной страны фрукты и овощи. Он также отмечал, что регион заинтересован в расширении ассортимента плодово-овощной продукции из Узбекистана на наши рынки. Минпромторгу области совместно с коллегами из Узбекистана было поручено рассмотреть вопросы поставки плодово-овощной продукции и зелени в федеральные торговые сети напрямую через Новосибирскую область.

На встрече с транспортниками и логистами Травников также отметил, что важно развивать сотрудничество с другими странами-партнерами. Президент СТЭЛС Сергей Максимов сообщил, что в настоящее время союз прорабатывает новый маршрут выхода в страны Азии — через Термез.

— Несколько компаний сегодня уже формируют ускоренные поезда Новосибирск-Китай через Достык (Казахстан). Идёт формирование почтово-багажного поезда Новосибирск-Урумчи-Новосибирск. Кроме того, наблюдается значительный прирост объёма торгового партнёрства с Индией, — добавил Максимов.

Ранее редакция рассказывала о том, что через ТЦ «Хилокский» в регион поступает в год около 250 тысяч тон плодово-овощной продукции, в том числе из Узбекистана.