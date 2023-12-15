Что будет с торговыми центрами МЕГА рассказали в Газпромбанке

Заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров рассказал «Деньгам» о том, что банк планирует делать с сетью известных торговых центров МЕГА. Одни из них находится в Новосибирске, поэтому редакция Infopro54 приводит ключевые тезисы из интервью Хачатурова:

Управлять ТЦ МЕГА Газпромбанк планирует самостоятельно

Управлять ТЦ будет текущая команда с точечным усилением

Ребрендинг центров МЕГА не планируется

Газпромбанк ищет замену ушедшей ИКЕА (IKEA). Ее место могут занять мебельные производители, представленные на российском рынке. Всего около 50 вариантов потенциальных арендаторов. С этим вопросом банк определится в течение 2024 года.

Ключевой показатель эффективности ТЦ МЕГА — рост посещаемости

Инвестиция в ТЦ МЕГА для банка стратегическая, их продажа не планируется

В Газпромбанке не исключают покупку новых объектов торговой недвижимости

ИКЕА в Новосибирске закрылась 4 марта 2022 года. Шведская Ingka Group начала поиск покупателей в 2023 году. В компании отмечали, что намерены продать более чем два миллиона квадратных метров недвижимости в РФ, включая торговые центры Мега и площади магазинов ИКЕА. Сделка была закрыта в сентябре 2023 года.

Ранее отмечалось, что на площадки ИКЕА может зайти белорусская компания Swed House. Ее продукция очень похожа на товары шведской ИКЕА.

Ранее редакция сообщала о том, что торговые и бизнес-центры ждет волна реконструкций в Новосибирске.