Что будет с торговыми центрами МЕГА рассказали в Газпромбанке

Заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров рассказал «Деньгам» о том, что банк планирует делать с сетью известных торговых центров МЕГА. Одни из них находится в Новосибирске, поэтому редакция Infopro54 приводит ключевые тезисы из интервью Хачатурова:
ИКЕА в Новосибирске закрылась 4 марта 2022 года. Шведская Ingka Group начала поиск покупателей в 2023 году. В компании отмечали, что намерены продать более чем два миллиона квадратных метров недвижимости в РФ, включая торговые центры Мега и площади магазинов ИКЕА. Сделка была закрыта в сентябре 2023 года.
Ранее отмечалось, что на площадки ИКЕА может зайти белорусская компания Swed House. Ее продукция очень похожа на товары шведской ИКЕА.
Ранее редакция сообщала о том, что торговые и бизнес-центры ждет волна реконструкций в Новосибирске.
Фото Infopro54
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