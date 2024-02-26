Около 61 литра пива купил каждый новосибирец в 2023 году

В 2023 году в Новосибирской области были проданы 5,8 литра крепкого алкоголя на душу населения. Это на 4,8% больше, чем годом ранее — констатировали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Вина новосибирцы купили 5,5 литра на душу населения — +1,5% к 2022 году, пивоваренной продукции (сидр, пуаре, медовуха) — 60,8 литра (+3,9%).

Для сравнения: в среднем по России на душу населения граждане купили 7,2 литра крепких напитков, 5,9 литра винодельческой продукции, 53,3 литра пивоваренной продукции. Эксперты FinExpertiza подчеркивают, что продажи крепкого алкоголя на душу населения в прошлом году в стране были рекордными за 7 лет наблюдений.

— В структуре продаж крепкого алкоголя свыше двух третей занимает водка. Однако ее потребление в стране чуть снизилось. Зато выросли продажи коньяка, ромов, джинов, ликеров и другого, — говорится в исследовании компании. — Розничные продажи винодельческой продукции выросли, но пока не вернулись на пандемийный и допандемийный уровень. Что касается пива, то его продажи на душу населения в 2023 году также достигли в России семилетнего максимума.

Стоит отметить, что Новосибирская область находится в середине списка сибирских регионов по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. В лидерах Республика Алтай (7,9 литра) и Иркутская область (7,8 литра). По потреблению вина регион в лидерах, как и Красноярский край. Что касается пивных напитков, то здесь абсолютный рекордсмен Республика Хакасия — 87,7 литра на душу населения в год. На втором месте в округе — Иркутская область (64,7 литра).

Лидером по потреблению крепких напитков в стране стала Республика Карелия — 15,8 литра на душу населения, вина — Санкт-Петербург (11 литров), пивных напитков — Еврейская автономная область (99,4 литра).

Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян выделил несколько трендов на рынке продажи алкоголя в России в 2023 году и дал прогноз на 2024 год:

Больше всего крепкого алкоголя употребляют в регионах с суровым климатом.

В кавказских республиках распитие спиртного сведено к минимуму.

В 2023 году часть россиян переключились с водки на коньяк, ром, джин. Их отечественное производство заметно расширилось.

Крепкие напитки обычно употребляются в разбавленном виде и служат основой для коктейлей. Общемировой тренд постепенного отказа от употребления в чистом виде крепкого алкоголя поддерживают в России.

На продажи вина повлиял повышенный рост цен на винную продукцию. Этот фактор будет давить на спрос и в 2024 году.

В 2024 году вся линейка алкогольной продукции продолжит дорожать в связи с увеличением акцизов, стоимости логистики, сырья, расходов на аренду и персонал.

Потребители будут искать альтернативу привычным брендам.

Ранее редакция сообщала о том, что новые ограничения для «наливаек» введут в Новосибирской области.