«Мой пацан!»: семью с маленьким сыном выставили за дверь секс-шопа в Новосибирске

В Новосибирске муж с женой в присутствии своего 6-летнего сына хотели совершить покупки в секс-шопе. Инцидент произошел 23 февраля в одном из магазинов для взрослых в Ленинском районе Новосибирска.
Продавец-консультант сделала замечание взрослым и пояснила, что детям здесь не место. Однако глава семейства проигнорировал просьбу сотрудника магазина.
— Мой пацан! Что хочу, то и делаю, — ответил он продавцу.
Девушке пришлось вызвать наряд ГБР.
— Прибывшие по сигналу бойцы выпроводили из магазина всю семью, включая её совершеннолетних членов, — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
Ранее редакция сообщала о том, что шестерых школьников за одни сутки задержали по подозрению в краже продуктов и фейерверков в новосибирском магазине.
Фото: freepik.com-freepik
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