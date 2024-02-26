«Мой пацан!»: семью с маленьким сыном выставили за дверь секс-шопа в Новосибирске

В Новосибирске муж с женой в присутствии своего 6-летнего сына хотели совершить покупки в секс-шопе. Инцидент произошел 23 февраля в одном из магазинов для взрослых в Ленинском районе Новосибирска.

Продавец-консультант сделала замечание взрослым и пояснила, что детям здесь не место. Однако глава семейства проигнорировал просьбу сотрудника магазина.

— Мой пацан! Что хочу, то и делаю, — ответил он продавцу.

Девушке пришлось вызвать наряд ГБР.

— Прибывшие по сигналу бойцы выпроводили из магазина всю семью, включая её совершеннолетних членов, — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Ранее редакция сообщала о том, что шестерых школьников за одни сутки задержали по подозрению в краже продуктов и фейерверков в новосибирском магазине.