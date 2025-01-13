Около 70 тонн продукции изъяли у уличных торговцев в Новосибирске

В Новосибирске подвели итоги борьбы с несанкционированной торговлей в 2024 году. В городе регулярно проводились рейды по ликвидации нелегальных торговых точек.

За 11 месяцев 2024 года сотрудники управления потребительского рынка совместно с администрациями районов провели 1458 рейдов. В ходе этих акций было изъято около 68 тонн продукции.

Особое внимание в ходе рейдов контролеры уделяли таким местам, как Речной вокзал, площади Карла Маркса и Калинина, а также улицам Хилокская, Котовского и Троллейная, где часто можно увидеть несанкционированные торговые точки.

По итогам работы управления потребительского рынка мэрии было наложено более трёх миллионов рублей штрафов.

В каждом районе города сотрудники администраций провели от 100 до 250 рейдов. Больше всего плодоовощного товара было изъято в Октябрьском районе — 10,5 тонны.

В Ленинском районе отмечено снижение количества незаконных торговых точек, включая улицы Хилокская, Станиславского, Геодезическая и Западный жилмассив.

Ранее редакция сообщала о том, что у уличного продавца в Новосибирске изъяли более 40 килограммов рыбы. На него составлен протокол.