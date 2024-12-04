У уличного продавца в Новосибирске изъяли более 40 килограммов рыбы

В Новосибирске прошёл рейд, направленный на выявление и пресечение несанкционированной торговли в Заельцовском районе. В ходе проверки торговых площадок был выявлен факт незаконной продажи рыбы. Сибиряк осуществлял торговлю на улице, в не предназначенном для этого месте, не имея необходимых разрешительных документов.

— На незаконно торгующего гражданина составлен протокол по статье «Торговля в неустановленных местах» с применением обеспечительных мер в виде изъятия рыбы весом – 40,7 кг, — говорится в сообщении мэрии.

Рейды продолжаются для пресечения подобных нарушений.

В Новосибирске ведется активная борьба с нелегальной торговлей. С января по октябрь к ответственности привлекли более 1500 продавцов.

Следует отметить, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрено наказание: предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. В случае повторного нарушения закон будет строже к предпринимателям — им грозит штраф в размере 4-5 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегальную торговлю мясом из фуры остановили в Новосибирске. За 10 месяцев проведено 224 рейдовых мероприятий.