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Мэрия Новосибирска подготовила площадки для инвесторов

  • 13/01/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
В мэрии Новосибирска подготовили площадки для инвесторов
Бизнес стал активнее интересоваться земельными участками для реализации проектов в Новосибирске

В 2025 году в Новосибирске готовятся к реализации несколько крупных инвестиционных проектов совокупной стоимостью в миллиарды рублей. Об этом на совете по инвестициям города в конце прошлого года сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Морозов.

В целом в муниципалитете подготовили на 2025 год предложения по 29 площадкам для инвесторов и 6 земельным участкам.

Кроме того, утвержден перечень 19 объектов из сфер культуры, спорта и коммунального хозяйства, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

Он подчеркнул, что в 2024 году наблюдался рост обращений от бизнеса, заинтересованного в запуске новых проектов. По ряду из них была начата работа: подбор земельных участков, определение возможной формы реализации проекта, определение условий проекта.

В частности, речь идет о строительстве объекта по производству дверей и ворот в Первомайском районе (планируемый объем инвестиций — около 1 млрд рублей). Как уточнили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54, речь идет о компании ООО «Дор Хауз». В конце 2024 года она заявила свой проект на инвестсовете Новосибирской области и получила поддержку. Но возник вопрос с местом расположения предприятия.

В планах инвестора — строительство производственного комплекса площадью 10-15 тысяч кв. м. Объем инвестиций в проект он оценил в миллиард рублей, из них 70% — собственные средства компании, 30% — заемные.

— Планируем изготавливать корпусную мебель для дома и офисов, входные двери, в том числе металлические, с терморазрывом, технические, противопожарные. По нашим прогнозам, объем производства составит 150 тысяч изделий в год, — пояснял собственник компании Илья Сангин.

В списке наиболее перспективных — проект расширения производства высокоскоростных мотор-шпинделей в Дзержинском районе (планируемый объем инвестиций — около 600 млн рублей). Инициатор проекта — ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи». Напомним, бывшая «дочка» швейцарской Fischer Spindle Group планировала запустить это производство на площадке завода «Электроагрегат» еще до конца 2023 года. Потребность станкостроительных предприятий России в мотор-шпинделях в компании на тот момент оценивали в 100 единиц в год и рассчитывали полностью закрывать этот объем к 2025 году, уточнял со ссылкой на представителей компании «Коммерсант».

Кроме того, в мэрии отметили еще ряд проектов, но подчеркнули, что их реализация предполагается на принципах муниципально-частного партнерства. Инвестор будет определен по результатам соответствующих конкурсных процедур:

  • Проект создания конечных остановочных пунктов, который включает в себя возведение административного здания с диспетчерским пунктом, автостоянку, остановочные платформы в Октябрьском районе на ул. Никитина, 155 и в Калининском районе на ул. Учительской, 62. Как пояснили редакции Infopro54 в мэрии, объем инвестиций по данному проекту пока не определен, условия проекта прорабатываются. В конце 2024 года мэрия запустила проект по оборудованию конечных остановок общественного транспорта города индивидуальном модулем.
  • Проект строительства школы-сада (объем инвестиций — около 1 млрд рублей). Напомним, ранее в Новосибирске анонсировалось создание частной школы «РОСТ». Однако ее стоимость оценивалась в 2,2 млрд рублей.
  • Проект размещения заправочных установок для электромобилей и иные проекты. Ранее отмечалось, что Новосибирску необходимы около 2300 зарядных станций для электромобилей. Стоимость реализации этого проекта оценивалась в 1,5 млрд рублей.

— Ни один из представленных проектов не предусматривает финансового участия бюджетов различных уровней, — подчеркнул Александр Морозов.

По информации департамента по инвестициям, на данный момент в городе реализуются 183 инвестиционных проекта, преимущественно в отношении комплексной жилой застройки. Это на 15 проектов больше, чем годом ранее. На стадии реализации также находятся 15 концессионных соглашений.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, за январь-сентябрь 2024 года объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 368,8 млрд рублей, что на 52,6% больше в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2023-го. За 2024 год объем инвестиций в основной капитал оценивается в 410,8 млрд рублей.

В структуре инвестиций наибольший прирост наблюдается в отраслях «Транспортировка и хранение» (26,4 млрд рублей в 2023 году, 37,0 млрд в 2024 году — рост в 1,4 раз), «Обрабатывающие производства» (20,5 млрд и 29,4 млрд — рост в 1,43 раза). Инвестиции в нефинансовые активы организаций составили 21,1 млрд, отмечал глава Минэко Лев Решетников.

Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы назвали самые значимые проекты 2024 года, которые реализовывались в Новосибирской области. 

Фото Infopro54, автор: Gensa Gensa

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Рубрики : Власть Бизнес Инвестиции

Регионы: Новосибирск

Теги : инвестиции земельный участок


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