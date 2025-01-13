Мэрия Новосибирска подготовила площадки для инвесторов

В 2025 году в Новосибирске готовятся к реализации несколько крупных инвестиционных проектов совокупной стоимостью в миллиарды рублей. Об этом на совете по инвестициям города в конце прошлого года сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Морозов.
В целом в муниципалитете подготовили на 2025 год предложения по 29 площадкам для инвесторов и 6 земельным участкам.
Кроме того, утвержден перечень 19 объектов из сфер культуры, спорта и коммунального хозяйства, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
Он подчеркнул, что в 2024 году наблюдался рост обращений от бизнеса, заинтересованного в запуске новых проектов. По ряду из них была начата работа: подбор земельных участков, определение возможной формы реализации проекта, определение условий проекта.
В частности, речь идет о строительстве объекта по производству дверей и ворот в Первомайском районе (планируемый объем инвестиций — около 1 млрд рублей). Как уточнили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54, речь идет о компании ООО «Дор Хауз». В конце 2024 года она заявила свой проект на инвестсовете Новосибирской области и получила поддержку. Но возник вопрос с местом расположения предприятия.
В планах инвестора — строительство производственного комплекса площадью 10-15 тысяч кв. м. Объем инвестиций в проект он оценил в миллиард рублей, из них 70% — собственные средства компании, 30% — заемные.
— Планируем изготавливать корпусную мебель для дома и офисов, входные двери, в том числе металлические, с терморазрывом, технические, противопожарные. По нашим прогнозам, объем производства составит 150 тысяч изделий в год, — пояснял собственник компании Илья Сангин.
В списке наиболее перспективных — проект расширения производства высокоскоростных мотор-шпинделей в Дзержинском районе (планируемый объем инвестиций — около 600 млн рублей). Инициатор проекта — ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи». Напомним, бывшая «дочка» швейцарской Fischer Spindle Group планировала запустить это производство на площадке завода «Электроагрегат» еще до конца 2023 года. Потребность станкостроительных предприятий России в мотор-шпинделях в компании на тот момент оценивали в 100 единиц в год и рассчитывали полностью закрывать этот объем к 2025 году, уточнял со ссылкой на представителей компании «Коммерсант».
Кроме того, в мэрии отметили еще ряд проектов, но подчеркнули, что их реализация предполагается на принципах муниципально-частного партнерства. Инвестор будет определен по результатам соответствующих конкурсных процедур:
— Ни один из представленных проектов не предусматривает финансового участия бюджетов различных уровней, — подчеркнул Александр Морозов.
По информации департамента по инвестициям, на данный момент в городе реализуются 183 инвестиционных проекта, преимущественно в отношении комплексной жилой застройки. Это на 15 проектов больше, чем годом ранее. На стадии реализации также находятся 15 концессионных соглашений.
По данным Минэкономразвития Новосибирской области, за январь-сентябрь 2024 года объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 368,8 млрд рублей, что на 52,6% больше в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2023-го. За 2024 год объем инвестиций в основной капитал оценивается в 410,8 млрд рублей.
В структуре инвестиций наибольший прирост наблюдается в отраслях «Транспортировка и хранение» (26,4 млрд рублей в 2023 году, 37,0 млрд в 2024 году — рост в 1,4 раз), «Обрабатывающие производства» (20,5 млрд и 29,4 млрд — рост в 1,43 раза). Инвестиции в нефинансовые активы организаций составили 21,1 млрд, отмечал глава Минэко Лев Решетников.
Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы назвали самые значимые проекты 2024 года, которые реализовывались в Новосибирской области.
Фото Infopro54, автор: Gensa Gensa
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