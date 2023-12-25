За убийство оппонента мужчина ответит в суде под Новосибирском

45-летний житель города Черепаново Новосибирской области предстанет перед судом за убийство односельчанина.

Трагедия произошла в сентябре текущего года в Черепаново, когда между двумя мужчинами возник конфликт. После ссоры один из них затаил обиду и желание отомстить во чтобы то ни стало. На следующий день, вооружившись обрезом, он приехал к оппоненту домой и выстрелил в хозяина дома в упор.

От полученных травм 50-летний сибиряк скончался на месте. За убийство на стрелка было возбуждено уголовное дело.

Следователи так же установили, что обрез охотничьего ружья, изготовленный самодельным способом, из которого стрелял обвиняемый, он купил несколько лет назад и незаконно хранил.

Так мужчина стал обладателем еще одной уголовной статьи «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия».

— Фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако на путь исправления он не встал, совершив особо тяжкое преступление, — сообщила помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК по Новосибирской области Елена Коновалова.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Мошковском районе задержали новосибирца, который до смерти забил соседа по даче. Мужчина несколько лет кошмарил семью и неоднократно попадал в полицейские сводки.