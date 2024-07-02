Около 900 участников СВО в регионе получают поддержку по Губернаторскому сертификату

Замгубернатора подчеркнул, что работа по реализации Губернаторского сертификата, оказанию медицинской, социальной помощи, организации обучения и занятости участников СВО проводится в регионе совместно министерством труда и социального развития Новосибирской области и иными профильными министерствами, Фондом «Защитники Отечества», администрациями районов и социальными координаторами, работающими на территориях области. Данная работа очень важна для улучшения качества жизни участников СВО и членов их семей. Помощь каждой конкретной семье должна быть адресной.

Как доложил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, по состоянию на 01.07.2024 выдан 881 реабилитационный сертификат. За прошедший период медицинскую помощь получили 667 граждан, уже завершил курс социально-медицинской реабилитации 171 участник СВО.

Также в числе востребованных видов помощи остаются профессиональное обучение или переквалификация, содействие в трудоустройстве, приобретение технических средств реабилитации, физкультурно-оздоровительные мероприятия, и другие виды помощи. Социальные услуги получили 235 участников СВО, в том числе в нескольких формах социального обслуживания, в их числе срочные социальные услуги, социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, а также в форме социального обслуживания на дому.

Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в Новосибирской области во исполнение Указа Президента России. В регионе реализуется Губернаторский проекта по комплексной реабилитации участников СВО, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития. Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.