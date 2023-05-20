У новосибирцев в 2023 году резко вырос спрос на фруктово-ягодные чаи

В преддверии Международного дня чая, который отмечается 21 мая, онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет проанализировал в Новосибирске данные по продажам этого напитка за январь-апрель 2022 и 2023 года.

По данным СберМаркета, черный чай оказывается в кружках и чайниках клиентов в 3 раза чаще, чем зеленый. При этом пользователи предпочитают пакетированный чай рассыпному — продажи пакетированного в 1,8 раза превышают заказы листового.

Почти каждый пятый проданный в СберМаркете травяной чай — это ромашка. Популярны также мята и шиповник. На четвертом и пятом местах по количеству заказов оказались смородина и чабрец.

Кроме того, исследование СберМаркета показало, что жители Новосибирска стали в 2,6 раза чаще покупать фруктово-ягодные чаи в этом году. Аналитики сервиса составили топ-3 самых продаваемых торговых марок в этой категории. Лидирует чай Nordic Tea со вкусом со вкусом апельсина и облепиховым жмыхом. На втором месте напиток того же производителя со вкусом клюквы с бадьяном и апельсином. На третьей позиции в топе — чай Nordic Tea со вкусом апельсина с лемонграссом и клубникой.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске открылся первый за Уралом чайный бар.