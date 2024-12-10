Новосибирский эмитент «Чистая планета» не допустил фиксации дефолта

Новосибирскому предприятию бытовой химии ООО «Чистая Планета» удалось исполнить обязательства перед инвесторами и не допустить перехода технического дефолта в фактический. Об этом сообщил финансовый консультант эмитента компания ООО «Юнисервис Капитал».

9 декабря предприятие полностью выплатило доход за четырнадцатый купонный период по биржевым облигациям Чистая Планета-БО-01, на сумму 1,438 млн руб.

— Фактическая дата исполнения обязанностей эмитента по выплате купонного дохода по биржевым облигациям — 09.12.2024, обязанность исполнена в течение технического дефолта в полном объёме, — уточняется в сообщении центра раскрытия корпоративной информации.

Напомним, 5 декабря на странице раскрытия информации «Чистая Планета» сообщила, что не сможет исполнить обязательства по купону на 1,4 млн рублей. В результате 6 декабря наступил технический дефолт по выпуску облигаций.

Тогда финансовый директор ООО «Чистая Планета» Константин Макиенко объяснил наступление техдефолта краткосрочным дефицитом ликвидности и пообещал, что в течение 5-7 дней компания погасит обязательства перед инвесторами и выплатит купонный доход.

По данным Seldon.Basis, 48% компании принадлежит Вячеславу Александровичу Певневу, 22% — Екатерине Дектярниковой, по 10% — Игорю Гайдуку, Наталье Зельковой и Наталии Филатовой. Уставный капитал компании — 35 тысяч рублей. По итогам первого полугодия 2024 года число точек сети «Чистая Планета» составило 216. Из них: 16 — собственные магазины компании, 6 открыты в рамках коллаборации с торговой сетью «Ашан» и 194 — франшиза. За год офлайн-сеть выросла на 10 точек.

Ранее редакция сообщала о том, что компания экс-силовика из Новосибирска отказалась от кредитного рейтинга.