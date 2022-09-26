На Плющихинском жилмассиве энергетики прогнозируют проблемы в отопительным сезоне

Незаконно переформатированная из магазина котельная в жилмассиве «Плющихинский» якобы может не обеспечить жителей теплом в зимний период. Несмотря на то, что летом плющихинцы, в отличие от остальных горожан, благодаря котельной не испытывали перебоев с горячей водой. К таким выводам пришли специалисты ресурсоснабжающей организации ООО «Сибирская генерирующая компания». В настоящее время энергетики судятся с собственником котельной — компанией, связанной с депутатом горсовета, известным застройщиком Алексеем Джулаем, собственником ГК «Дискус».

— Поставил Алексей Юрьевич котельную под титулом магазина на 40 Гкал, — рассказывает замдиректора СГК Андрей Колмаков. — Не было испытаний теплосетей. А испытания теплосетей — самый первый пункт, который определяет их готовность к отопительному сезону. Летом было блиндование задвижек на входе, то есть они отрезали ТЭЦ-5 от своей зоны. Котельная на 40 Гкал, 127 жилых домов, школа, детсады. Общая нагрузка — более 90 Ггк. Каким образом мощностями на 40 Гкал они это все обеспечат? Наверное, когда-то он (Джулай. — Ред.) вспомнит и скажет: все, я не могу, включайтесь и тащите. Мы работаем с прокуратурой, подали соответствующие иски в суд.

— Вместо магазина строится газовая котельная, которая может привести к техногенным катастрофам, — заявлял в ходе комиссии по муниципальной собственности депутат Игорь Украинцев. — От этих вопросов, получается, убегает не только Алексей Юрьевич Джулай, но по большому счету и мы. Мы, депутаты, замалчивая эту историю, тоже становимся соучастниками потенциальной катастрофы.

Напомним, что данная котельная упоминалась еще на стадии ее строительства в начале года в горсовете Новосибирска в свете обсуждения взаимных обязательств мэрии и связанной с Алексеем Джулаем ГК «Дискус». Сам депутат это заседание комиссии пропустил, несмотря на то, что до этого выступил его инициатором.

Редакция 23 сентября направила запрос на комментарий в пресс-службу ГК «Дискус». Пресс-секретарь обещала связаться с руководством и предоставить официальный ответ. После его получения комментарий будет опубликован.

Стоит отметить, что противостояние между ГК «Дискус» и ООО «СГК» продолжается много лет за теплосети, которые компания построила на своих жилмассивах «Плющихинский» и «Просторный», за потребителей, которые получают тепло.

Также напомним, что депутаты горсовета ранее активно поднимали вопрос о расчетах компании «Дискус» за аренду муниципальной земли. Однако эти претензии Алексей Джулай в итоге отбил. Во всяком случае на сессии горсовета они рассматривались довольно вяло, вопросов после выступления собственника ГК «Дискус» депутаты, долго настаивавшие на публичном рассмотрении темы долгов по аренде за землю, практически не задавали. Вопрос о расчетах за дороги, построенные на жилмассивах, постепенно тоже ушел из острой публичной повестки. Впрочем, в июле мэрия Новосибирска направила в Арбитражный суд Новосибирской области сразу 30 исков к застройщикам в рамках гражданского производства. При этом 19 исков поступили к ООО «Дискус-строй» на общую сумму почти 100 млн рублей. До этого массовая подача исков от муниципалитета к застройщику фиксировалась в ноябре 2021 года на общую сумму 54 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, насколько муниципалитет в целом готов к предстоящему отопительному сезону.