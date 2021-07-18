Около метро «Октябрьская» появится отель с бизнес-центром

Застройщик «СД Альфа-Капитал» получил повторное разрешение на строительство 24-этажного отеля на ул. Кирова в феврале 2021 года. В документе сообщается, что общая площадь высотки составит 19 400 кв. метров. Гостиничный блок с 34 жилыми номерами займёт 10 000 кв. метров, административный — 3220 кв. метров. Здание будет иметь 25 этажей, в том числе один подземный. Внешне оно будет состоять из пяти кубов, сдвинутых относительно друг друга. Сдать отель в эксплуатацию планируют в октябре 2022 года, сообщили «Новосибирские новости». Высота здания составит 86 метров.

Напомним, «СД Альфа-Капитал» активно застраивает этот участок города уже несколько лет. В 2014 году компания ввела в эксплуатацию БЦ «Премьер-Плаза», завершает строительство 24-этажного ЖК «Облака», а весной 2021 года начала строить 26-этажный жилой комплекс на 200 квартир с подземной автостоянкой.