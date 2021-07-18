Школа ораторского искусства: от слова к воплощению желаний

Это незаменимый навык в любой сфере деятельности, способный искоренять конфликты и недопонимания. Вызывать у людей доверие и симпатию всего лишь одной фразой, правильно расставленными акцентами и паузой, сделанной в нужном месте.

А так ли оно необходимо это ораторское искусство?

Ещё великий французский писатель-моралист утверждал: «Логика — это, видимо, умение доказать какую-то истину, а красноречие — это дар, позволяющий нам овладеть умом и сердцем собеседника, способность втолковать или внушить ему все, что нам угодно».

Правдивость этих слов доказывает головокружительная карьера Уоррена Баффета, который с гордостью демонстрирует дипломы об окончании курсов ораторского мастерства. Кто бы мог подумать, что на заре своего триумфального шествия к первому миллиону он страдал от панического страха перед публичными выступлениями и даже чуть было не потерял из-за этого свой бизнес.

Области применения искусства излагать свои мысли доходчиво

Итак, важность ораторского мастерства — аксиома, не требующая доказательств. Теперь стоит разобраться, где конкретно оно сослужит неоценимую пользу и подготовит плодородную почву для реализации самых смелых планов.

Профессиональная деятельность

Невозможно себе представить менеджера, учителя, продавца или медицинского работника, который что-то мямлит себе под нос и не в состоянии объяснить элементарные вещи. Вряд ли работодатель захочет продолжить с ним сотрудничество на постоянной основе.

Другое дело, когда служащий владеет правильным построением диалога, корректным и доходчивым разъяснением жизненной позиции, может с лёгкостью убедить в своей правоте. Стремительный взлёт по карьерной лестнице такому специалисту обеспечен.

Личные отношения

Сколько счастливых союзов так и не было создано по причине неумения внятно излагать свои мысли? А сколько таких пар распалось только потому, что вторая половина бука и не желает обсуждать возникшие проблемы.

И это, не считая отсутствия взаимопонимания со своими родными детьми, от которых страдает две трети семей. В результате несчастные подростки ещё больше закрываются от мира и впоследствии проецируют неблагоприятную обстановку детства на собственных мужей, жён и детей.

Если не научиться правильно взаимодействовать и не разорвать порочный круг, в будущем удачных отношений и браков станет ещё меньше. Тогда как количество взаимных претензий и обвинений вырастит в геометрической прогрессии.

Сила слова: насколько она велика на самом деле?

Почему же так необходимо совершенствовать навыки общения и уметь внятно излагать свои мысли? Какие двери способно распахнуть красноречие и каких вершин достигнуть? Возможности ораторского искусства поистине безграничны. Человек, овладевший в совершенстве грамотной речью, способен:

вдохновить слушателей на действие;

быстро заключить прибыльную сделку;

выстроить правильные взаимоотношения;

предотвратить конфликтную ситуацию;

поддержать разговор на любую тему.

Став мастером общения, человек становится душой компании, легко вливается в новый коллектив, а словом, лечит лучше, чем доктор лекарством.

Можно ли освоить ораторское искусство самостоятельно?

К сожалению для достижения высоких результатов в таком непростом деле одной теории и «умных» книг совсем не достаточно. Нужен личный пример тьютора, использование эффективной методики и систематичность практических занятий.

К тому же обучиться умению использовать слово по назначению у одного, даже очень талантливого оратора, попросту невозможно. Для этого нужна целая команда профессионалов. Потому как необходимо не только преодолеть психологический барьер, но и, быть может, избавиться от дефектов речи, слов-паразитов и много другого, что служит препятствием на пути к совершенной дикции.

Где учиться умению говорить изящно и красиво?

Выдающиеся мастера изящной словесности рекомендуют заниматься в группах под руководством профессиональных педагогов. Пробовать себя на реальной аудитории. Отрабатывать практические приёмы на глазах у таких же учеников и умудрённых опытом профессоров.

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