В Новосибирске начинается разработка краеведческой части парка Усть-Тула

В 2024 году мэрия Новосибирска приступает к разработке средней части проекта парка Усть-Тула, который в перспективе соединит парк «Арена» с Бугринской рощей. Как напомнила на пресс-конференции вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова основная концепция парка уже представлена губернатору и согласована с жителями.

Кроме того, по просьбам жителей, в концепцию вписывается лыжная трасса, а также дорожки для велосипедистов, в том числе для проведения соревнований.

Площадь будущего парка Усть-Тула составить 150 га, а с учетом Бугринской рощи — 370 га. По словам Анны Терешковой, этот проект заметили не только на российском, но и на международном уровне.

— На следующей неделе состоится большой международный парковый форум БРИКС, который поддерживает Минэкологии РФ и Минстрой РФ. Нас попросили рассказать о парке Усть-Тула, — отметила вице-мэр. — По масштабам наш парк будет одним из самых крупных в России.

— Самая затратная часть — это краеведческий центр. Далее от него пойдут экотропы, лыжные и велотрассы, — пояснила она.

Оценить объем средств на создание парка Усть-Тула чиновница затруднилась, отметив, что об этом можно будет говорить только после разработки концепции, ее согласования с администрацией и жителями, а также подготовки дизайн-проекта.

На проработку всех этапов, по оценкам Анны Терешковой, может уйти не менее 5 лет.

В перспективе проект может быть продолжен до набережной на Саввы-Кожевникова в Северо-Чемском микрорайоне.

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