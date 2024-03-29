В Новосибирске начинается разработка краеведческой части парка Усть-Тула

В 2024 году мэрия Новосибирска приступает к разработке средней части проекта парка Усть-Тула, который в перспективе соединит парк «Арена» с Бугринской рощей. Как напомнила на пресс-конференции вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова основная концепция парка уже представлена губернатору и согласована с жителями.
Кроме того, по просьбам жителей, в концепцию вписывается лыжная трасса, а также дорожки для велосипедистов, в том числе для проведения соревнований.
Площадь будущего парка Усть-Тула составить 150 га, а с учетом Бугринской рощи — 370 га. По словам Анны Терешковой, этот проект заметили не только на российском, но и на международном уровне.
— На следующей неделе состоится большой международный парковый форум БРИКС, который поддерживает Минэкологии РФ и Минстрой РФ. Нас попросили рассказать о парке Усть-Тула, — отметила вице-мэр. — По масштабам наш парк будет одним из самых крупных в России.
— Самая затратная часть — это краеведческий центр. Далее от него пойдут экотропы, лыжные и велотрассы, — пояснила она.
На проработку всех этапов, по оценкам Анны Терешковой, может уйти не менее 5 лет.
В перспективе проект может быть продолжен до набережной на Саввы-Кожевникова в Северо-Чемском микрорайоне.
Ранее редакция сообщала о том, что малые реки впишут в генплан Новосибирска.
Фото из телеграм-канала Анны Терешковой, автор: пресс-служба мэрии Новосибирска
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