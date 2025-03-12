Около трех тысяч жительниц Новосибирска не стали брать родовые сертификаты

В прошлом году более двадцати двух тысяч жительниц Новосибирской области воспользовались услугами женских консультаций, роддомов и детских поликлиник по «Родовому сертификату». На эти цели региональное Отделение СФР перечислило медучреждениям области более 227,9 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения. Между тем, по данным ЗАГС Новосибирской области, в 2024 году в регионе родились 24923 младенца.

— Сам сертификат женщинам на руки не выдается. Сведения для его оплаты Отделение Социального фонда получает напрямую от медорганизаций. Надо обязательно отметить, что родовым сертификатом можно оплатить только те услуги, которые оказывают в рамках обязательного медицинского страхования. Когда женщина выбирает медицинскую помощь на платной основе, то сертификат на нее не формируется, — объяснил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

Напомним, родовый сертификат формируется при первом обращении в женскую консультацию либо в роддоме. Помимо этого, документ может оформить детская поликлиника, где ребенок состоит на учете в течение первого года жизни. Стоимость сертификата составляет 12 тысяч рублей. Но обналичить указанную сумму невозможно, так как средства напрямую перечисляются медицинским организациям региональным Отделением СФР.

Три талона сертификата предоставляют будущим мамам возможность выбора лечебных учреждений, в которых они будут наблюдаться во время беременности и родов, а также смогут получить не только медицинскую помощь, но и правовую или психологическую.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области, как и во всех регионах России, увеличиваются выплаты тем, кто готовится стать матерью в 2025 году, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.