Оксана Дудина назначена территориальным директором Банка Уралсиб в Кемерове

В должности территориального директора Кемеровской территориальной дирекции она будет решать задачи развития клиентской базы и расширения бизнеса в городах Кемеровской области.

Кемеровская территориальная дирекция включает 11 точек продаж в 8 городах, предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Оксана Дудина закончила Братский Государственный Технический Университет по специальности «Производственный менеджмент» и Байкальский Государственный университет экономики и права по специальности «Финансы и кредит». В банковском бизнесе работает с 2003 года. Последние 4 года работала в Совкомбанке в должности Управляющего по Кемеровской области.