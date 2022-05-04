Рекламодателям

Оксана Дудина назначена территориальным директором Банка Уралсиб в Кемерове

  • 04/05/2022, 17:31
Оксана Дудина возглавила Кемеровскую территориальную дирекцию ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

новости бизнесаВ должности территориального директора Кемеровской территориальной дирекции она будет решать задачи развития клиентской базы и расширения бизнеса в городах Кемеровской области.

Кемеровская территориальная дирекция включает 11 точек продаж в 8 городах, предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Оксана Дудина закончила Братский Государственный Технический Университет по специальности «Производственный менеджмент» и Байкальский Государственный университет экономики и права по специальности «Финансы и кредит». В банковском бизнесе работает с 2003 года. Последние 4 года работала в Совкомбанке в должности Управляющего по Кемеровской области.

Фото предоставлено пресс-службой банка

442

Рубрики :

Регионы: Новосибирск Кемерово

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Самыми сложными для российского рынка логистики будут май-июнь

Все материалы
Лента новостей

«Сибагро» открыл в Новосибирске центр по тестированию удобрений

04/05/2022, 18:41

С 20 мая улететь из Новосибирска в Баку можно прямым рейсом

04/05/2022, 18:22

На тендере на реконструкцию корпуса ГНЦ «Вектор» не было конкуренции

04/05/2022, 18:21

На криптовалютном рынке прошла серьезная распродажа

04/05/2022, 18:03
Популярное

Финансовый гороскоп на май для всех знаков Зодиака

04/05/2022, 18:49

Почти 40 тысяч заявлений на новые «детские» выплаты поступили в региональный ПФР с начала мая

04/05/2022, 14:26

Вереница планет появится в небе над Новосибирском в конце мая

29/04/2022, 17:09
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

ВТБ первым в России запустил сбор чаевых через СБП

04/05/2022, 17:47

Банк «Левобережный» начал выдавать льготную ипотеку под 8% годовых

04/05/2022, 17:35

ВТБ Лизинг увеличил новый бизнес в 2,8 раза в 1 квартале 2022 года

04/05/2022, 15:43

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска